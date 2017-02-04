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Бизнес
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04.02.2017 19:36

Законопроект о недобросовестных интернет-магазинах одобрен и согласован

Недобросовестные продавцы товаров через Интернет скоро будут отвечать по всей строгости закона. Проект документа, устанавливающего ответственность за мошенничество в интернет-магазинах, полностью одобрен и согласован. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Мы надеемся, что очень скоро он будет принят. Это в самом деле достаточно ново для страны", – отметила главный санитарный врач России в интервью на телеканале НТВ, которое 4 февраля цитирует «Российская газета».

Она добавила, что в законопроекте речь идет не только об ответственности магазинов, но и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют.

По данным ведомства, около 4 процентов всех товаров продается в Сети. Россияне на такие покупки тратят в год около 760 миллиардов рублей.

 


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