Законопроект о недобросовестных интернет-магазинах одобрен и согласован
Недобросовестные продавцы товаров через Интернет скоро будут отвечать по всей строгости закона. Проект документа, устанавливающего ответственность за мошенничество в интернет-магазинах, полностью одобрен и согласован. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы надеемся, что очень скоро он будет принят. Это в самом деле достаточно ново для страны", – отметила главный санитарный врач России в интервью на телеканале НТВ, которое 4 февраля цитирует «Российская газета».
Она добавила, что в законопроекте речь идет не только об ответственности магазинов, но и агрегаторов, которые эти площадки предоставляют.
По данным ведомства, около 4 процентов всех товаров продается в Сети. Россияне на такие покупки тратят в год около 760 миллиардов рублей.