Госдеп разрешил въезд в США гражданам, попавшим под указ Трампа

Госдепартамент США разрешил въезд в страну обладателям действительных виз, ранее попавших под иммиграционный указ президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

«Мы полностью отменили временное аннулирование виз, — заявила пресс-служба Госдепа. —Те лица, визы которых не были физически аннулированы и в настоящее время действительны, могут путешествовать (по территории США)».

Ранее сообщалось, что сиэтлский федеральный судья Джеймс Робарт временно приостановил на федеральном уровне действие исполнительного указа президента США Дональда Трампа о въезде в страну из семи мусульманских стран.