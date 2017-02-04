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04.02.2017 18:56

В Вашингтоне опровергают сообщения про обещание Трампа поддерживать Украину

В администрации президента США 4 февраля опровергли сообщения о том, что Дональд Трамп пообещал лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко поддерживать Киев и не снимать санкции, введенные в отношении России. 

По данным издания The Washington Post, глава государства и бывший премьер-министр Украины имели «краткую неформальную встречу» во время фотографирования на приеме перед началом Национального молитвенного завтрака (National Prayer Breakfast) в вашингтонском отеле Hilton.

Однако, как указали в пресс-службе американского лидера, никаких официальных обещаний не давалось, поскольку Тимошенко «не является визави президента». При этом в Белом доме выразили обеспокоенность по поводу насилия на юго-востоке Украины.

Кроме того, в пресс-службе Совета национальной безопасности США при Белом доме заявили ТАСС, что никакой «20-минутной встречи» Трампа и Тимошенко на молитвенном завтраке не было и по определению быть не могло. Сотрудник пресс-службы подчеркнул, что формат завтрака не предусматривает длительного общения. «Отойти с кем-то в сторону на три-четыре минуты президент может, но не больше», — сказал он.

При этом собеседник агентства затруднился уточнить, был ли вообще у президента США контакт с Тимошенко.

Заявление администрации главы государства стало ответом на публикацию газеты Politico. В ней со ссылкой на неназванных лиц утверждалось, что во время 20-минутной встречи Трампа и Тимошенко президент США пообещал не отменять антироссийские санкции. Издание утверждало, что о встрече с американским лидером украинский политик рассказала на двух неофициальных мероприятиях, прошедших в Фонде наследия и Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Источник: Лента.ру


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