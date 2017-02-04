Георгия Тараторкина похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с народным артистом России Георгием Тараторкиным, скончавшимся на 73-м году жизни, пройдет 6 февраля в Театре имени Моссовета, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Прощание с Георгием Георгиевичем пройдет в понедельник в нашем театре, оно начнется в 11.00 мск. Похороны состоятся в этот же день на Троекуровском кладбище», — уточнили в театре.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Георгия Тараторкина в связи с его кончиной.