Главному библиографу РНБ предложили уволиться после критики слияния с РГБ

Главному библиографу Российской национальной библиотеки (РНБ) Татьяне Шумиловой предложили уволиться после того, как она раскритиковала возможное слияние с Российской государственной библиотекой (РГБ). Об этом "Фонтанке.ру" 4 февраля сообщили сотрудники РНБ.

Как пояснили наши собеседники, Шумилова 30 января выступила на пресс-конференции, где обсуждалось объединение книгохранилищ. Библиограф заявила, что этот вопрос похож на вопрос "можно ли красть со стола серебряные ложки". 1 февраля библиотекарь дала информационному агентству "Росбалт" интервью, где откровенно рассказала о ситуации в РНБ. В четверг, 2 февраля, Шумиловой предложили уволиться по собственному желанию, но она отказалась. В пятницу, 3 февраля, библиографа вызвали в отдел кадров и вручили "акт об отсутствии на рабочем месте в течение более четырёх часов (подразумевается отсутствие в день пресс-конференции. – Прим. ред.)", а также "уведомление о необходимости дачи письменных объяснений". Их Шумилова должна подготовить к понедельнику, 6 февраля.

Сама библиограф давать комментарии "Фонтанке" отказалась. "Я не хотела бы что-либо говорить об этой ситуации, пока она не разрешится", – отметила она. Впрочем, Шумилова подчеркнула, что на пресс-конференцию отлучилась по устной договоренности с руководством. В РНБ библиограф работает с 1985 года.

Напомним, в январе 2017 года стало известно, что глава РНБ Александр Вислый и руководитель РГБ Владимир Гнездилов направили письмо на имя премьер-министра Дмитрия Медведева с просьбой о слиянии двух крупнейших в стране книгохранилищ. Позже ведущие библиотекари и учёные страны обратились к президенту Владимиру Путину с контрзаявлением, где говорилось о недопустимости такого решения. 30 января в Петербурге прошла пресс-конференция, где экспертное сообщество назвало возможное объединение "вредным и аморальным". Из-за реформы могут быть уволены около 400 человек.