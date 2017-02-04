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18:56 04.02.2017
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04.02.2017 18:19
1 Комментариев

"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"

Бывший редактор скандального сайта "Анонимного интернационала" и участник нашумевшей группы "Шалтай Балтай", члены которой задержаны в России в ФСБ, рассказал о том, откуда проект черпал информацию и как был организован бизнес.
"Почту Габрелянова нам продали за скромную сумму"
Евгений Дудин/Коммерсантъ

"Фонтанке" удалось вычислить одного из участников проекта "Шалтай Болтай", несколько членов которого находятся за решеткой. Наш собеседник, остающийся сейчас за пределами России, после некоторых раздумий признал свое участие работе над "Анонимным интернационалом" и согласился дать интервью, при условии сохранения его анонимности. Имя собеседника известно редакции, однако мы, убедившись в том что действительно общаемся с одним из членов группы, согласились не раскрывать его.   

- Как осуществлялся взлом? В то, что Медведеву, например, подсунули левый канал вай-фай, верится с трудом.

– Вся информация поступала от Аникеева. Насколько мне известно, в большинстве случаев взломы производились через фишинговые письма или путем подбора паролей. Фишингом сами члены команды не занимались, эту работу осуществляли некие анонимные хакеры, предполагаю, что они были набраны через обьявления на хакерских форумах, а далее с кем-то из них сложилось долгое и плодотворное сотрудничество.

- Кто организовывал и финансировал? Петербургские контакты Аникеева несколько сомневаются в его лидерских качествах.

– Изначально создание проекта не требовало какого-то финансирования. Публикация ряда интересных документов, бывших в нашем распоряжении, пара почтовых рассылок с анонсами по журналистам и чиновникам вызвала интерес во многих СМИ. Далее раскрутка проекта шла сама собой – появлялись публикации в СМИ, росло количество посещений сайта, добавлялись подписчики в Твиттере. А после вскоре последовавших попыток заинтересованных лиц удалить некоторые публикации у проекта появилось и финансирование, которого хватало на покупку компромата, организацию работы команды.

- Кто из фигурантов выкупил свою почту? Например Роман Филимонов, насколько я знаю, отказался.

– Филимонов или нет, но в тот раз за удаление информации  заплатили. Может кому-то в МО эти пятна на мундире Филимонова портили настроение и он распорядился решить вопрос по их удалению.

- Как выбирали, кого ломать? Кого смогли или кого попросили?

– Большинство тем было по тем кого смогли и кто был интересен широкой общественности. Наших героев мы старались искать среди потенциально коррумпированных чиновников и депутатов в высших эшелонах власти и среди нечистоплотных связанных с господрядами бизнесменов. Заказных публикаций фактически не было. Хотя конечно нас могли использовать вслепую, например, Габрелянова нам кто-то продал за весьма скромную сумму, возможно этот кто-то был обижен на Арам Ашотыча и рассчитывал, что последуют наши публикации, учитывая то, что Габрелянов очень подходил на роль очередного "героя" с его махинациями и связями с АП. В ряде случаев материалы предоставлялись анонимными источниками безвозмездно.

- "Шалтай" достаточно быстро свелся к коммерческому проекту с неплохими запросами по суммам. Как получилось, что никто из известных членов группы не разбогател? Аникеев и Тепляков вроде не роскошествовали.

– Большие затраты шли на покупку информации, как в готовом виде так и оплата хакерам. Кроме того в некоторых сложных случаях посредники забирали значительную часть полученного. Поэтому участникам команды выплачивались неплохие, но и далеко не головокружительные суммы. По возможности проект оплачивал аренду жилья и перелеты.

Беседовал Денис Коротков, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (1)
Udel
4 февраля 2017 г. 18:56
Можно ли верить? Правда у каждого своя...
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