Минкурортов Крыма выделит бизнесу до полутора тысяч рублей за одного туриста

Министерство курортов и туризма Крыма будет предоставлять субсидии субъектам туриндустрии, работающим в зимне-весенний период в размере 1 – 1,5 тыс. руб. на одного туриста, сообщает пресс-служба министерства со ссылкой на заместителя министра курортов и туризма Крыма Ольгу Бурову.

Субсидирование будет осуществляться по двум проектам: «Экскурсионная мозаика Крыма» и «В Крым за здоровьем». При этом размер субсидий туроператору не может превышать 300 тыс. руб., а объекту размещения — 400 тыс. руб. на одного получателя. Заявки от представителей турбизнеса будут приниматься до 14 февраля. «Очень важно финансово поддерживать субъекты туристической деятельности, которые занимаются продвижением Крыма и привлекают туристов в зимне-весенний период», — считает замминистра.

Ранее сообщалось, что турпоток в Крым по итогам 2016 года вырос на 21,2% по сравнению с 2015 годом — до 5,57 млн человек. Согласно рейтингу, Крым занимает 17-е место по развитию туризма среди субъектов РФ и входит в число регионов с относительно высокими показателями развития туризма, такими как Бурятия и Самарская область.