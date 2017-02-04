После схода лавины в Италии были спасены восемь горнолыжников

Все восемь горнолыжников, которых накрыла лавина в Итальянских Альпах, 4 февраля извлечены из-под снежных завалов, передает RaiNews.

Сообщается, что двое из попавших под лавину на перевале Селла Невеа лыжников получили ранения разной степени тяжести, один из них находится в критическом состоянии.

Шестеро отдыхающих на курорте не пострадали.

Ранее сообщалось, что в Юлийских Альпах лавина накрыла группу лыжников от шести до восьми человек.