Петербурженку увезли в больницу с ожогами из вагона метро

Поездка в метро закончилась для петербурженки в больнице вечером 3 февраля.

Как стало известно «Фонтанке», 34-летняя женщина пострадала накануне в 20.30 в вагоне на станции метро «Чернышевская». Петербурженку доставили в больницу, где диагностировали термический ожог спины и отравление дымом.

В пресс-службе метрополитена добавили, что вечером в пятницу состав на «Чернышевской» пришлось остановить из-за хулиганских действий.

Подробности происшествия пока неизвестны. Проводится проверка.