Возле штаба Навального появились патрульные машины полиции
Сотрудники полиции патрулируют Вознесенский проспект, где в субботу, 4 февраля, проходит встреча политика Алексея Навального с волонтёрами.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», на встречу с оппозиционером в доме 33 по Вознесенскому проспекту пришло порядка 200 человек. У дома периодически останавливается автомобиль ДПС, сотрудник правоохранительных органов просит участников встречи, которые не смогли попасть внутрь, не выходить на проезжую часть. Несколько патрулей полиции находятся в непосредственной близости от помещения штаба.
Сегодня в Петербурге Навальный официально открыл предвыборный штаб. Он объявил, что соберёт в городе 20 тысяч подписей в свою поддержку для выдвижения кандидатом в президенты России.
Справка:
Напомним, что в Северную столицу Навальный прибыл из Кирова, где сейчас проходит пересмотр дела «Кировлеса». До оглашения приговора суд разрешил оппозиционеру покинуть город.
В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 тыс. куб. м леса стоимостью 16 млн руб. для компании Офицерова — ООО «Вятская лесная компания» — и затем продали.
В феврале 2016 года судьи ЕСПЧ признали, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека) во время рассмотрения «дела «Кировлеса», а также права, закрепленные ст. 7 — право получить наказание на основании закона. Верховный суд России отправил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Кирова.
Обвинение запросило для оппозиционера 5 лет условно и штраф, для Офицерова — 4 года условно и штраф. Приговор огласят 8 февраля.