Навальный хочет собрать в Петербурге 20 тысяч подписей в свою поддержку
Оппозиционер Алексей Навальный официально открыл предвыборный штаб в Адмиралтейском районе Петербурга в субботу, 4 февраля.
Как передаёт корреспондент «Фонтанки», политик надеется собрать 20 тысяч подписей в свою поддержку в качестве кандидата в президенты России. «7,5 тысячи нужно собрать для Петербурга, ещё 7,5 тысячи – для Ленинградской области, и ещё 5 тысяч подписей – для жителей города с другой пропиской», – сообщил на открытии глава федерального штаба Навального Леонид Волков. Он также представил главу петербургского штаба – руководителя местной «Партии Прогресса» Полину Костылеву. По словам Волкова, в Северной столице существует уже 1700 волонтеров.
Сам Навальный рассказал про планы в Северной столице. «Когда я приехал в Петербург, таксист не узнал меня. Я уверен, что людей, которые меня не знают, много. Над этим мы и будем здесь работать», – заявил Навальный. Он добавил, что офис для штаба на Вознесенском, 33, по низкой цене ему сдал его сторонник. «Я не разбираюсь в географии Петербурга, но, по-моему, это прекрасное место», – заметил оппозиционер.
Он также добавил, что без проблем выехал из Кирова и через Москву добрался до Петербурга. «В Конституции написано, что не может участвовать в выборах человек, находящийся в местах лишения свободы. Мне большего не надо», – сообщил Навальный, отвечая на вопрос о суде по делу «Кировлеса». Он пообещал бороться за возможность участия в выборах.
В данный момент Навальный проводит встречу с волонтёрами.
Справка:
Напомним, что политик находится в Петербурге на встрече с журналистами и волонтерами. В Северную столицу Навальный прибыл из Кирова, где сейчас проходит пересмотр дела «Кировлеса». До оглашения приговора суд разрешил оппозиционеру покинуть город.
В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 тыс. куб. м леса стоимостью 16 млн руб. для компании Офицерова — ООО «Вятская лесная компания» — и затем продали.
В феврале 2016 года судьи ЕСПЧ признали, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека) во время рассмотрения «дела «Кировлеса», а также права, закрепленные ст. 7 — право получить наказание на основании закона. Верховный суд России отправил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Кирова.
Обвинение запросило для оппозиционера 5 лет условно и штраф, для Офицерова — 4 года условно и штраф. Приговор огласят 8 февраля.