Навальный хочет собрать в Петербурге 20 тысяч подписей в свою поддержку

Оппозиционер Алексей Навальный официально открыл предвыборный штаб в Адмиралтейском районе Петербурга в субботу, 4 февраля.

Как передаёт корреспондент «Фонтанки», политик надеется собрать 20 тысяч подписей в свою поддержку в качестве кандидата в президенты России. «7,5 тысячи нужно собрать для Петербурга, ещё 7,5 тысячи – для Ленинградской области, и ещё 5 тысяч подписей – для жителей города с другой пропиской», – сообщил на открытии глава федерального штаба Навального Леонид Волков. Он также представил главу петербургского штаба – руководителя местной «Партии Прогресса» Полину Костылеву. По словам Волкова, в Северной столице существует уже 1700 волонтеров.

Сам Навальный рассказал про планы в Северной столице. «Когда я приехал в Петербург, таксист не узнал меня. Я уверен, что людей, которые меня не знают, много. Над этим мы и будем здесь работать», – заявил Навальный. Он добавил, что офис для штаба на Вознесенском, 33, по низкой цене ему сдал его сторонник. «Я не разбираюсь в географии Петербурга, но, по-моему, это прекрасное место», – заметил оппозиционер.

Он также добавил, что без проблем выехал из Кирова и через Москву добрался до Петербурга. «В Конституции написано, что не может участвовать в выборах человек, находящийся в местах лишения свободы. Мне большего не надо», – сообщил Навальный, отвечая на вопрос о суде по делу «Кировлеса». Он пообещал бороться за возможность участия в выборах.

В данный момент Навальный проводит встречу с волонтёрами.