На Горском шоссе опрокинулся грузовик
Авария с участием грузовика произошла на Горском шоссе в Петербурге в субботу.
Как сообщили очевидцы, днем 4 февраля машина опрокинулась на бок под ЗСД.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
Авария с участием грузовика произошла на Горском шоссе в Петербурге в субботу.
Как сообщили очевидцы, днем 4 февраля машина опрокинулась на бок под ЗСД.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
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