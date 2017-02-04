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04.02.2017 16:41

В Колумбии подростка подозревают в 30 убийствах

17-летнего подростка задержали по подозрению в более чем 30 убийствах в Колумбии в субботу.

Отмечается, что молодой человек был известен по прозвищу Фрихолито. Полиция разыскивала подозреваемого более четырех месяцев, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Associated Press.

Задержание произошло 3 февраля в городе Кали. По данным агентства, подросток совершил первые убийства в возрасте 12 лет и вскоре возглавил банду, которая занималась незаконными перевозками и наемными убийствами.

Власти города отметили, что в настоящее время подросток находится в центре для содержания под стражей задержанных несовершеннолетних правонарушителей, но как только ему исполнится 18 лет, его переведут в тюрьму.


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