Навальный назвал губернатора Петербурга «злодеем»
Оппозиционер Алексей Навальный раскритиковал действия губернатора Петербурга Георгия Полтавченко в ходе пресс-конференции на открытии предвыборного штаба в субботу, 4 февраля.
«Когда мы критикуем формат передачи Исаакиевского собора, мы не можем говорить об этом отдельно от критики Георгия Полтавченко. Ведь все негативные явления связаны с конкретными людьми, поэтому Полтавченко – злодей», – заявил Навальный.
Напомним, что политик находится в Петербурге на встрече с журналистами и волонтерами. В Северную столицу Навальный прибыл из Кирова, где сейчас проходит пересмотр дела «Кировлеса». До оглашения приговора суд разрешил оппозиционеру покинуть город.
Справка:
В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 тыс. куб. м леса стоимостью 16 млн руб. для компании Офицерова — ООО «Вятская лесная компания» — и затем продали.
В феврале 2016 года судьи ЕСПЧ признали, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека) во время рассмотрения «дела «Кировлеса», а также права, закрепленные ст. 7 — право получить наказание на основании закона. Верховный суд России отправил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Кирова.
Обвинение запросило для оппозиционера 5 лет условно и штраф, для Офицерова — 4 года условно и штраф. Приговор огласят 8 февраля.