В Озерках ныряют в прорубь крепкие мужчины в костюмах снежинок

Закалённые петербуржцы открыли купальный сезон в феврале карнавальным заплывом.

Любители экстремальных развлечений собрались в Озерках в субботу, 4 февраля, чтобы отметить 35-летие одноименного клуба любителей зимнего плавания.

Как передает корреспондент «Фонтанки», ряды клуба пополнились семью новыми «моржами». Причем путь к заветному диплому у них занял два года – раньше этого срока настоящим «моржом» не стать.

В честь праздника победивших страхи перед ледяной водой члены клуба устроили заплыв-карнавал: были замечены русалки, морской царь и несколько крепких мужчины в костюмах снежинок – бумажных коронах и белых юбочках. Гвоздем программы стала 91-летняя бабушка-«морж», которая запрыгнула в зимнюю прорубь увереннее многих.