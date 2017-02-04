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04.02.2017 21:04
16 Комментариев

Зачем Навальный приезжал в Петербург

Алексей Навальный открыл штаб в Северной столице. Доверие петербуржцев он решил завоевывать критикой Полтавченко, выборов и передачей Исаакия.
Зачем Навальный приезжал в Петербург
Сергей Николаев

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный за несколько дней до приговора по делу "Кировлеса" приехал в Петербург открывать предвыборный штаб. Явление топового блогера в город на Неве обошлось без скандалов и провокаций, несмотря на призывы со стороны единороссов «выкурить гада». На встречу с желающим стать президентом России оппозиционером пришло несколько сотен человек. Политик пообещал Северной столице уличные акции, обширную кампанию и критику губернатора.

О том, что Алексей Навальный должен приехать 4 февраля в Петербург открывать свой предвыборный штаб, стало известно в начале недели. Однако до последнего момента никто, включая самого возможного будущего кандидата в президенты, не верил, что он доедет до Северной столицы. 1 февраля Ленинский суд запретил политику покидать город Киров, но уже 3 февраля сменил гнев на милость и разрешил до оглашения приговора уехать по своим делам.

«Я думал, что меня снимут с самолета в Москву, потом с самолета из Москвы. Даже испытал легкое разочарование, когда этого не случилось», – сообщил Навальный журналистам, описывая свою поездку в Петербург.

Из аэропорта Пулково до штаба на Вознесенском проспекте, 33 оппозиционер доехал на такси и без происшествий. «Таксист меня не узнал, только сильно коситься начал, когда Леонид Волков (начальник штаба Навального – прим.ред.) начал рассказывать о том, сколько у меня здесь сторонников. У меня нет иллюзий, что все, кто за меня голосовал или проголосует, знают меня в лицо. У нас последнее независимое телевидение закрылось в 2001 году. А без критики обо мне рассказывали на федеральных каналах в последний раз в 2005 году. Есть люди, которые меня не знают ни с какой стороны и мы будем над этим работать, разговаривать с этими таксистами», – сразу обозначил оппозиционер линию работы штаба.

Зачем Навальный приезжал в Петербург

По его словам, в Петербурге у него набралось уже 1700 волонтеров, а на первую встречу с ним записалось 310 человек. Все они в ближайший год будут работать над обучением наблюдателей (в том числе для Пскова и Новгорода) и сбором 20 тысяч подписей (7,5 тысяч подписей петербуржцев, 7,5 тысяч – жителей области и еще 5 тысяч жителей Петербурга с пропиской в других регионах). Всего Навальному для регистрации на президентскую гонку нужно собрать 300 тысяч подписей из разных регионов, для чего политик и открывает 77 офисов по всей стране. Первый – в Петербурге, как в самом крупном из региональных центров. Впрочем, на самой встрече с журналистами на открытии штаба  Навальный Северную столицу обозначил, как «город со специальными политическими традициями».

«Петербург в последние годы сильно зачищается политически и скоро может стать Москвой, где Лужков еще в 1996 году все зачистил. Но пока в Петербурге все не так, региональные отделения политических партий здесь возглавляют политики, имеющие влияние на федеральные отделения своих партий. При этом еще и в каждой партии есть, как минимум, два руководителя. Все очень непросто», – отметил Навальный.

Петербургскую повестку для своего штаба он обозначил основными штрихами: будут говорить о «Зенит-Арене», передаче Исаакиевского собора РПЦ и выборах. «Я за передачу храмов Церкви, но здесь надо называть все своими именами. РПЦ хочет 1 млрд рублей – доходы Исаакия. При этом, содержать его не хочет и не может, да еще и до революции не могла. То есть речь о деньгах. Кроме того, оскорбляет формат – людей просто поставили перед фактом, а ведь музей в соборе – не меньшее национальное достояние», – сказал политик, добавив, что к своему сожалению ни разу не был в Исаакиевском соборе.

"Когда мы критикуем формат передачи Исаакиевского собора, мы не можем отделять это от критики Георгия Полтавченко. Ведь все негативные явления связаны с конкретными людьми, поэтому можно сказать, что Полтавченко – злодей". "Этот человек который фальсифицирует выборы и не допускает оппозиционных кандидатов, чем оскорбляет петербуржцев", – не остановился в своих обвинения Навальный, правда так четко и не объяснив, какие же конкретные нарушения на выборах по его мнению на совести петербургского губернатора. Описывая петербургские выборные кампании он лишь вспомнил о закрытых участках и недопуске оппозиционных кандидатов на муниципальные выборы.

Зачем Навальный приезжал в Петербург

На вопрос журналистов, какие еще петербургские темы кроме нового петербургского стадиона и Исаакия будут в его повестке, Навальный ответил, что отлично знает специфику города, где работает единственное региональное отделение Фонда борьбы с коррупцией, но так конкретных городских проблем и не назвал. Когда журналисты напомнили политику, что все расследования петербургского ФБК делал Дмитрий Сухарев, который несколько месяцев назад ушел работать в «Трансперенси Интернешнл», Навальный заявил, что в отделении остался работать другой человек, который пишет жалобы, однако имя его назвать затруднился.

Пока немедийные люди работают и в региональном штабе политика. Возглавила его Полина Костылева, до этого работавшая рядовым членом штаба на избирательной кампании в ЗакС петербургского активиста Александра Шуршева, а также волонтерившая в 2013 году в штабе Навального. «Это должен быть рабочий штаб. Мы хотим отступить от общепринятых принципов ведения кампании, поэтому у нас сейчас задача не светить лицами, а работать. Полину я, как и вы, вижу первый раз. Но она смогла за несколько дней организовать здесь, в помещении, которое нам сдал наш сторонник, офис», – заявил политик. На вопрос о том, не смущает ли его то, что кадровые назначения в штабе уже вызвали внутренний конфликт у его участников и волонтеров (Полину Костылеву описывают, как крайне категоричную, эмоциональную и резкую женщину), Навальный пояснил, что в любом штабе всегда найдется тот, кто будет уходить и хлопать дверью. «Правда структура и функционирование сглаживают все, казалось бы, чего проще – бери листовки и иди раздавай. Нет ничего такого, из-за чего конфликтовать».

Финансировать деятельность штабов Навальный собирается посредством краудфандинга: по его расчетам потребуется 20 млн рублей ежемесячно для содержания 77 региональных офисов. Пока же с начала объявления избирательной кампании (с середины декабря 2016-го) политик собрал чуть более 16 млн рублей.

Отвечая на вопросы журналистов, политик заявил, что никогда не вел переговоры с властями о том, чтобы договориться о возможности участия в выборах и оправдательном приговоре по делу «Кировлеса». «В Конституции написано, что участвовать в выборах можно тем, кто не находится в местах лишения свободы. Мне больше ничего не надо». Отметил оппозиционер и заявления Григория Явлинского и Владимира Жириновского, которые в этот же день сообщили о президентских амбициях: мол это его заслуга, что задолго до выборов политики начинают вести кампанию и задумываться о программе. Рассказал он и собственных задумках, как реформировать страну: делегировать часть власти президента на региональные уровни и парламенту, принять антикоррупционное законодательство.

Уже позже на встрече с волонтерами (их собралось несколько сотен так что все не влезли в небольшой штаб) Навальный заявил, что намерен конкурировать и одновременно сотрудничать с оппозиционными политиками. «Не будем питать иллюзии, мы не сможем слиться в едином экстазе. Если мы все объединимся, нам вытащат Бориса Титова или Ирину Прохорову. Со всеми договориться невозможно, единственный вариант – всех победить», – пересказывают его ответ на вопрос о возможностях коалиции с Григорием Явлинским. Что касается приговора по «Кировлесу», то волонтерам Навальный признался: уверен, что 8 февраля его осудят. «Наша задача – вынудить их меня зарегистрировать».

Кстати, если Навальный сам пока не до конца уверен, сможет ли он дойти до стадии регистрации кандидатом в президенты, то в петербургской партии власти после его визита в Северную столицу начали думать, что такое скорее возможно. Как рассказал «Фонтанке» один из деятелей петербургской «Единой России», в партии слишком поздно узнали о визите Навального, не успев вызвать в штаб пожарную инспекцию или санитарную проверку: «Дело в том, что никакой установки из Москвы в отношении Навального нам не поступало, мы даже и сами как-то пропустили его визит, Милонов, например, только днем вспомнил об этом, написал в Твиттере призыв «вытурить гада», но пришло всего лишь полтора десятка человек с одним плакатом».

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (16)
Arnor
4 февраля 2017 г. 21:46
Сергей Беседа:
Но с Овальным может быть ЕЩЁ хуже.
ОК, это ваше мнение. Оно, правда, обосновано только вашим личным чувством, тогда как нынешняя власть себя уже показала. Так что-нибудь помимо того и другого, какой-нибудь третий вариант?
Postman
4 февраля 2017 г. 21:46
clerk: да мне пофиг зарегистрировали его или нет, тебе не об этом нужно думать, а о том что у твоих пригожинских начальничков которые платят тебе по 11.80 за коммент есть все ваши списки и когда придется вас сдать они вас сдадут и будешь ты при президенте Навальном осваивать просторы Сибири с пилой в руках!
Snaky
4 февраля 2017 г. 21:46
clerk: (ехидно) План путена и "дорожная карта" "единой россии" об том-же обещала. Ага. :))
watcher44
4 февраля 2017 г. 21:42
Advanced: И через неделю, максимум через две, заживем
как в Европе, где как известно зарплаты 5000Евро, а пенсии 2000Евро
Тут в одной далекой-далекой и совершенно чуждой нам стране о чем-то подобном мечтали. Уровни реальных доходов относительно стартовой точки упали еще в пару-тройку раз, после того, как там местных Навальных во власть пустили.
Сергей Беседа
4 февраля 2017 г. 21:42
Arnor:
можно посмотреть на действующую власть без микроскопа
Полностью согласен. Тут всё и без микроскопа видно! Но с Овальным может быть ЕЩЁ хуже...
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