В Вене задержали группу уроженцев Чечни с автоматом и боеприпасами

Австрийскими правоохранителями задержаны 22 уроженца Чечни в Вене, у них изъято оружие.

Инцидент произошел на острове Донауинзель в центральной части Вены. Около 8.45 по местному времени 3 февраля полицейские прибыли на место после сообщений от местных жителей. Правоохранители поинтересовались у группы людей, что они делают здесь. Они ответили, что «просто гуляют»; речь также шла и о свадьбе.

Затем полицейские заметили оружие у группы людей, когда те пытались спрятать его в снег. В общей сложности правоохранители изъяли автомат, пистолет и большое количество боеприпасов. На место было вызвано спецподразделение австрийской полиции по борьбе с терроризмом WEGA, пишет «Газета.ру» со ссылкой на австрийское агентство APA.

«Все 22 человека были задержаны на месте», — сообщили в полиции Австрии.

Правоохранители обыскали автомобили задержанных, в настоящее время ведется их допрос.