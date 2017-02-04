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04.02.2017 15:16
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Ранний инсульт лишил Лизу детства

Инсульт в четыре месяца? Да, это возможно. Именно так маленькая Лиза приобрела букет заболеваний, которые не позволяют ей нормально развиваться. Сейчас Лизоньке два года,а она еще плохо садится. Девочке нужна реабилитация. А она стоит почти 700 тысяч рублей.
Ранний инсульт лишил Лизу детства

Чувашова Елизавета, 2 года.

Диагноз: Тетрапарез, эпилепсия в ремиссии, микроцефалия, задержка психомоторного и речевого развития.

Курсы реабилитации стоят 682 тысячи рублей. Сбор ведет благотворительный фонд "Алеша".

"Первые 2 месяца жизни Лиза развивалась, как все здоровые малыши. Все анализы и обследования говорили, что с малышкой всё хорошо. И всё было хорошо! Но спустя 2 месяца случилась неожиданная беда – у ребёнка произошел инсульт с сильным кровоизлиянием в головной мозг.

Типичная история с заминкой в больнице. И когда Лизонька попала к нужному врачу, она уже практически не дышала. КТ, операция, долгие ожидания. Прогнозов не давали даже на жизнь. После операции малышке пришлось пройти долгий путь различных стационаров. И окончательный вердикт врачей – тетрапарез, эпилепсия, микроцефалия (голова стала медленно расти после операции), задержка психомоторного и речевого развития.

Родители Лизы бросили все силы на её реабилитацию. Все средства были вложены в занятия, массажи, ЛФК, различные физиопроцедуры, работа с логопедом, бассейн и другие регулярные занятия. Вся жизнь малышки началась будто бы заново.

«У нашей девочки на сегодня есть уже свои достижения – это лепет, слоги, она научилась переворачиваться, сидеть, а садится пока только с помощью пресса. Узнаёт близких, эмоциональная – улыбается, хохочет. Интересуется игрушками. Любит слушать сказки и рассматривать картинки в книжках. Вроде, казалось бы, обычные навыки, а их мы добиваемся месяцами усердных занятий», – пишет мама Лизоньки.

Девочка может добиться новых успехов в реабилитации, она может стать нормальным, полноценным ребёнком. Но для этого нужно приложить много трудов и вложить ещё больше средств. Для реабилитации в Китае родителям нужно найти крупную сумму в размере 682 000 рублей.

Страничка Лизы на сайте благотворительного фонда "Алеша".


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