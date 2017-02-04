Еще
15:45 04.02.2017
Пришлите свою новость!
15:44
В Вене задержали группу уроженцев Чечни с автоматом и боеприпасами
15:29
В Петербурге по-прежнему «минус» и гололед
15:23
Навальный будет говорить про Исаакий и стадион на Крестовском
15:22
Явлинский начал предвыборную президентскую кампанию
15:08
В Петербурге у штаба Навального собрались пикетчики
14:54
На Киевском шоссе погиб пассажир и пострадал водитель
14:45
Экс-премьер Великобритании сказал, что ещё вернётся
14:30
Жириновский сравнил президента Белоруссии с «ласковым телёнком»
14:17
В организации убийства начальника милиции в ЛНР подозревают украинские спецслужбы
14:05
Очевидцы: Движение по Синопской под мостом перекрыло ДТП
13:55
Миллиардер Винсент Виола отказался от поста министра армии США
13:45
«Демократические силы Сирии» начали новый этап наступления на Ракку
13:34
В Крыму начнут выпускать газету на украинском языке
13:26
Ураган во Франции оставил без электричества четверть миллиона человек
13:10
Садальский сообщил, что ему запретили въезд на Украину
13:01
На севере Сирии ликвидированы четыре эмира ИГ
12:53
Петербуржец выпал из окна и сломал пятки
12:40
Российские банки выпустили 2,5 млн платёжных карт «Мир»
12:32
В лифте на Маршала Жукова эксгибиционист показал себя школьнице
12:24
Трамп проведёт телефонные переговоры с Порошенко
12:15
В Петербурге курьер отдала мошеннику 11 тысяч долларов для спасения сына
11:54
Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из нескольких стран ЕС
11:46
Умер артист Георгий Тараторкин
11:38
На «Брусничном» в сторону Финляндии скопилась двухчасовая пробка
11:30
На фестивале цветов в Таиланде выбирают королев красоты
11:24
Задержан педофил из Гатчины, насиловавший 4-летнюю дочь
11:19
«Лада» въехала в столб на Смольной набережной
11:13
На выставке в Петербурге бриллиант за 6 миллионов заменили на подделку
11:05
За две недели против Трампа выдвинули более 50 исков
10:54
В Колпино налётчики с молотком и пистолетом напали на ювелирный магазин
10:46
В ЛНР погиб глава управления народной милиции
10:39
Станцию метро «Проспект Ветеранов» закрывали из-за звонка о бомбе
10:25
Глава Пентагона назвал Иран основным спонсором терроризма
10:15
Россиянин подал в суд на издание BuzzFeed из-за «компромата» на Трампа
01:52
В Цирке на Фонтанке новая программа - «Цирк US 2.0»
01:38
Good Times заставят петербуржцев двигаться и веселиться
01:17
Традиционный Градский выступит с большим концертом
00:50
Фондовый рынок США закрылся ростом
00:36
Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках
00:24
Иран пригрозил США ответными санкциями
00:13
Украина начала переговоры о закупке угля из США
00:02
Ученые назвали безопасное для здоровья количество рабочих часов
03/02
На Софийской перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
03/02
Минпромторг предложил увеличить лимит льготного автокредита до 1,45 млн рублей
03/02
США закупили 55 истребителей F-35 со скидкой
03/02
Посольство России в Дамаске обстреляли из минометов
03/02
Вашингтон заявил о пересмотре отношений США и Кубы
03/02
Каждый сыщик Ленобласти и Петербурга может получить немного бумаги, сдав секретную флешку
03/02
«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах
03/02
Станция "Проспект Ветеранов" открыта на вход и выход
03/02
На «Скандинавии» погибли две девушки, еще две получили тяжелые раны
03/02
Белый дом назвал изменение санкций против ФСБ «формальным шагом»
03/02
Теннисистка Кузнецова не смогла пробиться в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy
03/02
Три шайбы Мозякина помогли «Металлургу» обыграть СКА
03/02
Пассажиры метро Петербурга все еще не могут пополнить проездные карты
03/02
Станция метро "Проспект Ветеранов" закрыта для пассажиров
03/02
Россия запретит поставки говядины из Минской области Белоруссии
03/02
Умер клавишник группы «Два самолета» Денис Медведев
03/02
Капитан, капитанишка, капитанище: Об Артеме Дзюбе - для блондинок
03/02
Экс-подрядчика строительства новой сцены МДТ признали недобросовестным поставщиком
03/02
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января
03/02
Кокорин и Дзюба выйдут в стартовом составе "Зенита" против "Спарты"
03/02
За угон "Инфинити" в Петербурге арестован эвакуаторщик, а следствие смотрит на коллег
03/02
Вместо стеклянных банок в Петербург пытались ввезти видео-, аудио- и фототехнику
03/02
"Квадрат.ру": Фанатскому движению «Зенита» выделят участок под строительство детского футбольного стадиона
03/02
Ту-22м3 отбомбились по террористам в Сирии
03/02
Смольный намерен изъять землю «Роснефти» под продолжение Софийской улицы
03/02
У петербургских маршруток - «пятница невезения»
03/02
Суд в Детройте приостановил действие антимигрантского указа президента США
03/02
В метро Петербурга был сбой в системе пополнения проездных карт
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
04.02.2017 15:23

Навальный будет говорить про Исаакий и стадион на Крестовском

Оппозиционер Алексей Навальный намерен опираться на проблемы петербуржцев в рамках своей президентской кампании. Об этом он заявил на открытии штаба в Петербурге 4 февраля.

«Санкт-Петербург – единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией. Мы будем говорить о проблемах петербуржцев: поднимать тему «Зенит-Арены», коррупции, Исаакия, фальсификации выборов в ЗакС», – сказал он и также отметил, что это его первая пресс-конференция в качестве кандидата в президенты.

Напомним, что политик прибыл в субботу в Петербург для встречи с журналистами и волонтерами. Навальный приехал из Кирова, где сейчас пересматривается дело о хищении 16 млн с предприятия «Кировлеса». Новый приговор огласят 8 февраля, до этого времени политику разрешили покинуть город, отменив подписку о невыезде.

Справка:

В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 тыс. куб. м леса стоимостью 16 млн руб. для компании Офицерова — ООО «Вятская лесная компания» — и затем продали.

В феврале 2016 года судьи ЕСПЧ признали, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека) во время рассмотрения «дела «Кировлеса», а также права, закрепленные ст. 7 — право получить наказание на основании закона. Верховный суд России отправил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Кирова.

Обвинение запросило для оппозиционера 5 лет условно и штраф, для Офицерова — 4 года условно и штраф. Приговор огласят 8 февраля.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59

«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00

"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге

Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55

Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов

Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Навальный будет говорить про Исаакий и стадион на Крестовском
Станция "Проспект Ветеранов" открыта на вход и выход
Пассажиры метро Петербурга все еще не могут пополнить проездные карты
«Фонтанка» за 60 секунд — 31 января
Вместо стеклянных банок в Петербург пытались ввезти видео-, аудио- и фототехнику
Суд обязал восстановить корпус Мытного двора, снесенного для Генконсульства США
«Метрострой» начал прокладку тоннеля от «Спасской» до «Большого проспекта»
Сайт стадиона на Крестовском рухнул из-за наплыва желающих попасть на тестовое шоу 11 февраля
Смольный выберет и поддержит полезные НКО
Смольный заключил контракт на исторический парк РПЦ вопреки предписанию ФАС
Смольный взялся за "Восточную хорду"
Три ЖКС за 500 баксов
Петербург сбрасывает рога. Дорого
Петербург укладывают на каршеринг
ЗСД: новые зоны и тарифы
«Исаакий наш»
Битва за Исаакий на Потешном поле
Блокада: Железные герои войны
Грифоны Банковского моста уберегли от "наездов по понятиям"
Смольный встает на велодорожку
Говорим и показываем
Главное
Последнее

На фестивале цветов в Таиланде выбирают королев красоты

Итоги недели с Андреем Константиновым: Донбасс в огне

Капитан "Зенита" Артем Дзюба, фото: Петр Ковалев

Капитан, капитанишка, капитанище: Об Артеме Дзюбе - для блондинок

Фото: Петр Шеломовский

Что происходит в Донецке: Авдеевка - новое Дебальцево?

Вышенков: Как украсть Полтавченко или Дрозденко

«Корюшка по-питерски». Экспресс-рецепт

Новости компаний
Царскосельский каток
03.02.2017 16:59
«Терминал-Ресурс» приглашает на Царскосельский каток
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» приглашает всех посетить Царскосельский каток на Треугольной площади
«Уральские авиалинии»
03.02.2017 09:00
"Уральские авиалинии" запускают теплую акцию в Санкт-Петербурге
Уже мечтаете о жарком лете и незабываемом отпуске? «Уральские авиалинии» помогут настроиться на лето 2017. Авиакомпания раскрасила крупные мегаполисы страны яркими QR-кодам
Tele2
02.02.2017 17:55
Tele2 подключает к сети LTE-450 через мобильных агентов
Tele2 запускает бесплатные выездные консультации мобильных агентов Skylink. Теперь жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области могут вызвать представителя компании в любую точку региона для консультации и подключения к сети скоростного интернета LTE-450.
«Новоорловский»
31.01.2017 14:27
ЮИТ передает ключи от «Новоорловского»
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче квартир в домах первой очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», создающийся по проекту известного испанского архитектора Рикардо Бофилла
ГК «РосСтройИнвест»
27.01.2017 20:01
Федор Туркин: «Мы не имеем права быть в стороне от этого величайшего события»
В честь 73-й годовщины со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады для ветеранов войны и их родных именитые петербургские музыканты и солисты лучших театров города исполнили песни на сцене театра Буфф
ЖК Yolkki Village
27.01.2017 15:00
В ЖК Yolkki Village строят наружный водопровод
В ЖК Yolkki Village начались работы по строительству наружного водопровода. После проведение тендера выбор пал на компанию ООО “БестСтрой”.
www.key.ru
27.01.2017 12:20
КЕЙ объявляет дни КИБЕРСКИДОК
Сеть супермаркетов цифровой техники объявляет о старте акции КИБЕРСКИДКИ. Два дня: с 19:00 29 января по 23:59 30 января 2017 года — покупатели КЕЙ могут приобрести товары (цифровую технику и аксессуары) с реальными скидками до 70%.
ЖК YolkkiVillage
27.01.2017 10:44
Завершается монтаж внутреннего электроснабжения в ЖК YolkkiVillage
Монтаж внутреннего электроснабжения на объекте ЖК YolkkiVillage практически завершен. В первую очередь устанавливалась система внутреннего электроосвещения во втором и третьем корпусах первой очереди строительства “Елки Вилладж”.
UBU.ru
26.01.2017 11:25
От сердца к сердцу: UBU.ru начал сбор средств для детей
Благотворительностью занимаются не только крупные компании, но интернет-порталы различной тематики. Несмотря на то, что суммы могут сильно отличаться, важен буквально каждый рубль, переданный на благотворительные цели.
ЖК «Граффити»
25.01.2017 15:15
В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити». Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» - все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.