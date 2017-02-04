Навальный будет говорить про Исаакий и стадион на Крестовском
Оппозиционер Алексей Навальный намерен опираться на проблемы петербуржцев в рамках своей президентской кампании. Об этом он заявил на открытии штаба в Петербурге 4 февраля.
«Санкт-Петербург – единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией. Мы будем говорить о проблемах петербуржцев: поднимать тему «Зенит-Арены», коррупции, Исаакия, фальсификации выборов в ЗакС», – сказал он и также отметил, что это его первая пресс-конференция в качестве кандидата в президенты.
Напомним, что политик прибыл в субботу в Петербург для встречи с журналистами и волонтерами. Навальный приехал из Кирова, где сейчас пересматривается дело о хищении 16 млн с предприятия «Кировлеса». Новый приговор огласят 8 февраля, до этого времени политику разрешили покинуть город, отменив подписку о невыезде.
Справка:
В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 тыс. куб. м леса стоимостью 16 млн руб. для компании Офицерова — ООО «Вятская лесная компания» — и затем продали.
В феврале 2016 года судьи ЕСПЧ признали, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека) во время рассмотрения «дела «Кировлеса», а также права, закрепленные ст. 7 — право получить наказание на основании закона. Верховный суд России отправил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Кирова.
Обвинение запросило для оппозиционера 5 лет условно и штраф, для Офицерова — 4 года условно и штраф. Приговор огласят 8 февраля.