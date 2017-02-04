Навальный будет говорить про Исаакий и стадион на Крестовском

Оппозиционер Алексей Навальный намерен опираться на проблемы петербуржцев в рамках своей президентской кампании. Об этом он заявил на открытии штаба в Петербурге 4 февраля.

«Санкт-Петербург – единственный город, кроме Москвы, где функционирует Фонд борьбы с коррупцией. Мы будем говорить о проблемах петербуржцев: поднимать тему «Зенит-Арены», коррупции, Исаакия, фальсификации выборов в ЗакС», – сказал он и также отметил, что это его первая пресс-конференция в качестве кандидата в президенты.

Напомним, что политик прибыл в субботу в Петербург для встречи с журналистами и волонтерами. Навальный приехал из Кирова, где сейчас пересматривается дело о хищении 16 млн с предприятия «Кировлеса». Новый приговор огласят 8 февраля, до этого времени политику разрешили покинуть город, отменив подписку о невыезде.