Явлинский начал предвыборную президентскую кампанию

Партия «Яблоко» объявила о начале президентской предвыборной кампании Григория Явлинского.

«Самое главное, что может предложить партия, — кандидата на пост президента, который знает, что нужно сделать, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас находится», — сказала председатель партии Эмилия Слабунова. Её заявление приводит «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

В распространенном на партийном форуме проекте манифеста в качестве программных целей говорится об отмене призыва в армию и переходе на контрактную систему в ближайшие два года, безвизовый режим с ЕС, увеличение финансирования здравоохранения, образования, культуры, науки, искусства и массового спорта, отказ от цензуры в искусстве, интернете, СМИ.

Еще в 2016 году Григорий Явлинский заявил о своей готовности участвовать в выборах президента России в 2018 году. Позднее в том же году съезд партии одобрил это решение.