Экс-премьер Великобритании сказал, что ещё вернётся

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что «еще вернется». Такое заявление он сделал во время встречи с экс-губернатором Калифорнии, актером Арнольдом Шварценеггером.

Сначала Шварценеггер представляет Кэмерона как своего «хорошего друга». После этого Кэмерон говорит: «Я тут с губернатором, и он отлично справлялся. И я еще вернусь».

Экс-премьер процитировал известную фразу из фильма «Терминатор», которую произносит Шварценеггер, исполняющий в фильме одну из главных ролей. Тем не менее сам Кэмерон никак не объяснил свою фразу и связана ли она с его планами вернуться в политику.

Видеозапись из аккаунта Snapchat актера, как пишет «Газета.ру», 3 февраля опубликовало издание The Guardian.

Кэмерон ушел с поста премьер-министра после того, как на референдуме 23 июня большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Позднее он также ушел с поста члена парламента Великобритании.