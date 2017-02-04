В организации убийства начальника милиции в ЛНР подозревают украинские спецслужбы

Взрыв автомобиля в центре Луганска, в результате которого погиб начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) полковник Олег Анащенко, был организован спецслужбами Украины.

Об этом заявил официальный представитель Народной милиции подполковник Андрей Марочко, сообщает РБК со ссылкой на Луганский информационный центр.

По словам Марочко, убийство было совершено с целью дестабилизации обстановки в самопровозглашенной республики. Представитель Народной милиции заявил, что, несмотря на теракт, «сломить боевой дух воинов Народной милиции» не удастся.

«Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание», — заявил он.

Взрыв внедорожника Toyota произошел утром в субботу, 4 февраля, в центре Луганска. В результате взрыва погибли два человека. Одним из них был начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко. Местные власти квалифицировали взрыв как теракт.