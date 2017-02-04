В Петербурге у штаба Навального собрались пикетчики
Порядка 10 молодых людей вышли на акцию против Алексея Навального к его предвыборному штабу в Петербурге в субботу. Граждане именуют себя движением «Антимайдан».
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 4 февраля у дома 33 по Вознесенскому проспекту собрались пикетчики. У входной двери офиса штаба Навального стоит девушка, которая держит плакат с надписью «Вор должен сидеть в тюрьме» и фотографией оппозиционера. «Мы выступаем против Навального, считаем, что его должны осудить», – заявила активистка.
Напомним, что сегодня политик прибывает в Петербург, чтобы открыть свой штаб и встретиться с журналистами и волонтерами.
О намерении баллотироваться в президенты политик заявил в конце прошлого года сразу после признания ЕСПЧ неправомерным приговор политику по делу «Кировлеса». Дело направили на пересмотр в Ленинский районный суд Кирова, который огласит новый приговор 8 февраля. На это время Навальному резрешили покинуть город, хотя изначально его планировали оставить в Кирове под подпиской о невыезде, которую он, впрочем, так и не подписал.
Справка:
В июле 2013 года Ленинский районный суд Кирова признал Навального и Офицерова виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они незаконно получили от КОГУП «Кировлес» 10 тыс. куб. м леса стоимостью 16 млн руб. для компании Офицерова — ООО «Вятская лесная компания» — и затем продали.
В феврале 2016 года судьи ЕСПЧ признали, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека) во время рассмотрения «дела «Кировлеса», а также права, закрепленные ст. 7 — право получить наказание на основании закона. Верховный суд России отправил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Кирова.
Обвинение запросило для оппозиционера 5 лет условно и штраф, для Офицерова — 4 года условно и штраф. Приговор огласят 8 февраля.