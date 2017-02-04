В Петербурге у штаба Навального собрались пикетчики

Порядка 10 молодых людей вышли на акцию против Алексея Навального к его предвыборному штабу в Петербурге в субботу. Граждане именуют себя движением «Антимайдан».

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», 4 февраля у дома 33 по Вознесенскому проспекту собрались пикетчики. У входной двери офиса штаба Навального стоит девушка, которая держит плакат с надписью «Вор должен сидеть в тюрьме» и фотографией оппозиционера. «Мы выступаем против Навального, считаем, что его должны осудить», – заявила активистка.

Напомним, что сегодня политик прибывает в Петербург, чтобы открыть свой штаб и встретиться с журналистами и волонтерами.

О намерении баллотироваться в президенты политик заявил в конце прошлого года сразу после признания ЕСПЧ неправомерным приговор политику по делу «Кировлеса». Дело направили на пересмотр в Ленинский районный суд Кирова, который огласит новый приговор 8 февраля. На это время Навальному резрешили покинуть город, хотя изначально его планировали оставить в Кирове под подпиской о невыезде, которую он, впрочем, так и не подписал.