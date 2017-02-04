«Демократические силы Сирии» начали новый этап наступления на Ракку

Альянс оппозиции «Демократические силы Сирии» (SDF), поддерживаемый США, заявил, что начал новый этап наступления на Ракку.

По данным SDF, новый этап операции проводится с «усиленной поддержкой возглавляемой США международной оппозиции». Она включает в себя как огневую поддержку с воздуха, так и специальных отрядов на земле, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters.

Ранее сообщалось, что план финального наступления на Ракку — сирийскую столицу «Исламского государства», — который больше семи месяцев готовился ключевыми силовиками из администрации бывшего президента США Барака Обамы, отвергнут командой его преемника Дональда Трампа.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.