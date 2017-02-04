В Крыму начнут выпускать газету на украинском языке

В Крыму появится первая газета на украинском языке. Об этом в субботу, 4 февраля, сообщил глава Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов.

Первый номер издания планируется выпустить в течение месяца, пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

«Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму», — сказал Смирнов, отметив, что название издания находится пока «в рабочем проекте».

Газета, по словам главы госкомитета, будет выходить при поддержке крымского правительства. Договоренность на этот счет уже достигнута с Украинской общиной Крыма, сообщил он.

В начале февраля «Крыминформ» со ссылкой на Смирнова сообщил, что жители граничащей с Крымом Херсонской области Украины попросили власти полуострова обеспечить их изданными в России книгами и газетами на крымско-татарском языке.