Ураган во Франции оставил без электричества четверть миллиона человек

На юго-западе Франции более 250 тысяч человек остались без электроснабжения из-за урагана, сообщается в твиттере компании – поставщика электричества Enedis. В нескольких частях страны объявлен красный уровень угрозы.

Объявлена мобилизация – на помощь пострадавшим и для восстановления электричества вышло в два раза больше сотрудников аварийных служб, чем в обычный рабочий день.

Больше всего удару стихии подверглись жители департаментов Жиронда и Шаранта и региона Медок, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Le Figaro. В городке Феррет была зафиксирована скорость ветра 145 км/ч.

Ураган также повалил деревья, которые заблокировали несколько трасс. Согласно прогнозу, к вечеру 4 февраля ветер пойдет дальше на юг от Бургундии.

Ранее сообщалось, что ураган повредил часть крыши домашней арены испанского футбольного клуба «Депортиво» — стадиона «Риасор».