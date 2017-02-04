На севере Сирии ликвидированы четыре эмира ИГ

Турция в рамках операции «Щит Евфрата» в результате авиаударов и боев в районах Эль-Баб и Бзагах на севере Сирии за сутки ликвидировала 51 террориста, сообщает Anadolu.

По данным генштаба страны, были ликвидированы, в том числе, четыре эмира террористической группировки «Исламское государство».

За сутки в районе операции также было уничтожено 56 строений и три штаба террористов.

Ранее сообщалось, что коалиция, возглавляемая Турцией, нанесла авиаудары по расположению боевиков ИГ вблизи сирийского города Эль-Баб и уничтожила 47 боевиков.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.