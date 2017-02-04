Петербуржец выпал из окна и сломал пятки

Петербуржец упал с высоты в Невском районе Петербурга в минувшую пятницу. Мужчина сумел приземлиться на ноги, однако ему потребовалась помощь врачей.

Как стало известно «Фонтанке», 36-летний петербуржец вывалился из окна второго этажа жилого дома 195 по проспекту Обуховской Обороны днем 3 февраля. По предварительной информации, он менял окна в одной из квартир и оступился.

У пострадавшего медики диагностировали перелом обеих пяток и госпитализировали в состоянии средней тяжести.