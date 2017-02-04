Российские банки выпустили 2,5 млн платёжных карт «Мир»

Российскими банками с момента начала эмиссии карт «Мир» было выпущено 2,5 млн карт.

«В этом году началась массовая эмиссия, ее темпы будут нарастать в течение всего года, и мы рассчитываем выйти на наш ориентир в нескольких десятков миллионов карт к концу 2017 года», – сообщили RNS в Национальной системе платежных карт (НСПК).

В начале ноября 2016 года заместитель гендиректора НСПК Сергей Бочкарев сообщал, что число выпущенных карт «Мир» на тот момент составляло 1,5 млн.

Согласно данным НСПК, карты «Мир» выпускают 53 федеральных и региональных банка, включая Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, ВТБ24, «Возрождение», «Открытие» и другие.