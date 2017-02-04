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04.02.2017 12:40

Российские банки выпустили 2,5 млн платёжных карт «Мир»

Российскими банками с момента начала эмиссии карт «Мир» было выпущено 2,5 млн карт.

«В этом году началась массовая эмиссия, ее темпы будут нарастать в течение всего года, и мы рассчитываем выйти на наш ориентир в нескольких десятков миллионов карт к концу 2017 года», – сообщили RNS в Национальной системе платежных карт (НСПК).

В начале ноября 2016 года заместитель гендиректора НСПК Сергей Бочкарев сообщал, что число выпущенных карт «Мир» на тот момент составляло 1,5 млн.

Согласно данным НСПК, карты «Мир» выпускают 53 федеральных и региональных банка, включая Сбербанк, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВТБ, ВТБ24, «Возрождение», «Открытие» и другие.

Ранее глава Банка Росси Эльвира Набиуллина сообщила, что 2017 год будет важным с точки зрения наращивания количества карт. По оценкам ЦБ, может быть выпущено около 20 млн карт.

Так, в банке «Открытие» RNS сообщили о планах по выпуску до 200 тыс. карт в 2017 году. Глава ВТБ24 Михаил Задорнов сообщил журналистам в январе о намерениях банка выпустить 700—750 тыс. карт. В числе банков, которые еще не начали эмиссию карт «Мир», Московский кредитный банк, Альфа-банк, Юникредит Банк и банк «Русский стандарт».

Национальная система платежных карт создана в 2014 году. НСПК принадлежит Банку России и является оператором национальной платежной системы «Мир». Первые карты выпущены в декабре 2015 года.

 

Источник: RNS


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