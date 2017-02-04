В лифте на Маршала Жукова эксгибиционист показал себя школьнице

Мужчина самостоятельно удовлетворил свои сексуальные потребности на глазах у школьницы днём 3 февраля в Кировском районе.

Как стало известно «Фонтанке», ученица 11-го класса столкнулась с оголённым ниже пояса мужчиной в лифте своего дома на проспекте Маршала Жукова. Мама 17-летней девушки отправилась с заявлением в полицию. По ее словам, никакого физического контакта между девушкой и мужчиной не было.

Полиция разыскивает любителя прилюдного рукоблудия.