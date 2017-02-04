Трамп проведёт телефонные переговоры с Порошенко

Президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Переговоры пройдут в субботу, 4 февраля.

Отмечается, что Трамп также поговорит с премьер-министром Италии Паоло Джентилони и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее Дональд Трамп в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным обсудили урегулирование кризиса в Сирии, а также договорились сотрудничать в борьбе с международным терроризмом.