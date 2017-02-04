В Петербурге курьер отдала мошеннику 11 тысяч долларов для спасения сына

Пенсионерке в Кировском районе Петербурга мошенник днём 3 февраля рассказал, что ее сын попал в ДТП. Чтобы тот не попал за решётку, пенсионерка отдала «спасителю» свои сбережения.

Как стало известно «Фонтанке», передача денег состоялась возле дома 48 на Краснопутиловской улице. Женщине позвонили около двух часов дня и сообщили, что ее сын устроил аварию, последствия которой могут обернуться для него уголовным делом. В результате работающая курьером женщина отдала мошеннику 11 200 долларов, чтобы избежать последствий.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.