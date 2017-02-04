Россельхознадзор запретит ввоз мяса птицы и яиц из нескольких стран ЕС

Россельхознадзор в течение двух недель намерен запретить импорт мяса птицы, яиц и другой птицеводческой продукции из стран Европы, где зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Об этом 4 февраля сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, передает ТАСС.

«У нас пока точной даты нет, но мы рассматриваем введение запрета в течение двух недель. Это в первую очередь страны, где зафиксированы вспышки высокопатогенного гриппа птиц», — сказала Мелано.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор ввел запрет на импорт говядины из Минской области Белоруссии. Поставщики подозреваются в реэкспорте мяса из Европы и Украины.