На фестивале цветов в Таиланде выбирают королев красоты

Грандиозный праздник цветов проходит в эти дни на севере Таиланда, в древней столице королевства Ланна – городе Чиангмай. В течение трех дней жители и туристы из множества стран наслаждаются выставкой растений и цветов на набережной канала, опоясывающего Старый город, декорациями из орхидей и лилий, установленными в парке, и концертной программой с традиционными танцевальными шоу, песнями и боевыми искусствами.

Изюминка фестиваля – цветочный парад, который проходит от центрального железнодорожного вокзала в центр города. В нем участвуют команды из разных городов, в конце каждой группы едет по большой карнавальной платформе, которые порой достигают шести метров в высоту и потому не проходят под перекинутыми через дорогу проводами. В таких случаях помощники приносят с собой длинные рогулины и провода приподнимают – благо они висят обычно сразу связками.

На фестивале проводятся конкурсы красоты – в том числе и среди иностранок; жюри оценивает в первую очередь красоту платьев и их цветочного декора. Вход на события фестиваля бесплатный. В этом году праздник проводится в 41-й раз.