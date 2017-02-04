На выставке в Петербурге бриллиант за 6 миллионов заменили на подделку

Бриллиант за 6 миллионов рублей, который подменили на подделку на ювелирной выставке в Пушкинском районе Петербурга в минувшую среду, могли выкрасть туристы из Китая. Полиция задержала двоих подозреваемых.

Как стало известно "Фонтанке", бриллиант весом три карата пропал со стенда "Бриллиантов Якутии" на выставке в "Экспофоруме" в районе полудня 1 февраля. На месте драгоценного камня оказалась стекляшка. Подмену быстро заметил сотрудник компании, которой принадлежит камень. Оперативники по подозрению в краже задержали женщину, которая приехала на выставку из Китая по туристической визе. Позже в Пулково был задержан ещё один китайский турист, но камня при нем не нашли.

Полиция продолжает поиски драгоценности.