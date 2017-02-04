За две недели против Трампа выдвинули более 50 исков

Президент США Дональд Трамп за две недели после своей инаугурации стал фигурантом 52 исков в 17 штатах. Об этом сообщает NBCNews со ссылкой на данные Административного управления судов США. Для сравнения: президент Барак Обама за 2 недели стал фигурантом всего лишь трех исков, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон — одного.

Большинство исков против Трампа связаны с его указом, запрещающим въезд жителями семи мусульманских стран, указывает издание. На втором месте — иски, связанные с его потенциальными бизнес-конфликтами.

Иски по антииммигрантскому указу Трампа подавались организациями по защите прав человека, мусульманскими организациями. Генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк, Массачусетс, Вирджиния объединили свои иски, штаты Вашингтон и Гавайи подали свои собственные. Иски подают и физические лица, в частности из штатов Техас, Пенсильвания, Иллинойс и Джорджия.

Единственным городом, подавшим иск в отношении Трампа, стал Сан-Франциско. Город выразил свое несогласие с позицией Трампа о лишении федерального ассигнования тех образований, которые не полностью выполняют президентский запрет.