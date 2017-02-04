В Колпино налётчики с молотком и пистолетом напали на ювелирный магазин

Ювелирный магазин в Колпино вечером 3 февраля пострадал от рук вооружённых разбойников. Их добычей стали 9 лотков с драгоценностями.

Как стало известно "Фонтанке", разбойников привлёк магазин "Золотой" на Пролетарской улице. В половину седьмого вечера в него ворвались двое мужчин. На головах у них были маски, а в руках предмет, похожий на пистолет и молоток. Оружием они угрожали сотруднику магазина, а строительным инструментом разбили 2 витрины. Продавец нажала на тревожную кнопку, но пока охранники ехали на вызов, разбойники забрали 9 лотков с драгоценностями и скрылись.

Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба устанавливается.