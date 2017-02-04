В ЛНР погиб глава управления народной милиции

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подтвердила гибель начальника управления ведомства полковника Олега Анащенко в результате взрыва автомобиля, передает Луганский информационный центр.

Кроме того, в ведомстве самопровозглашенной республики рассматривают инцидент как теракт.

«4 февраля в 07.50 на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в результате террористического акта — подрыва автомобиля — убит начальник управления народной милиции ЛНР полковник Анащенко», — сообщили в народной милиции ЛНР.

Ранее стало известно, что в результате взрыва автомобиля в Луганске погибли два человека.