Станцию метро «Проспект Ветеранов» закрывали из-за звонка о бомбе

Лжеминерша блокировала работу станции метро «Проспект Ветеранов» в Петербурге вечером в пятницу. В течение часа сотрудники полиции проверяли платформу и вестибюли.

Как стало известно «Фонтанке», 3 февраля около восьми часов вечера женщина позвонила с мобильного телефона и сообщила о взрывном устройстве на станции.

На «Проспекте Ветеранов» в 20.30 началась проверка, однако никаких следов взрывчатки не нашли и в 21.37 станцию вновь открыли для пассажиров.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, вечером 3 февраля пассажиры метро могли доехать только до станции «Ленинский проспект».