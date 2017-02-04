Россиянин подал в суд на издание BuzzFeed из-за «компромата» на Трампа

Гражданин России Алексей Губарев, исполнительный директор компании XBT, подал в суд на интернет-издание BuzzFedd и его шеф-редактора Бена Смита после публикации якобы досье на президента США Дональда Трампа, содержавшего неподтвержденную информацию. Об этом сообщает CNN.

Спустя несколько часов после подачи иска BuzzFeed убрало имя Губарева из материала.

«Мы убрали имя господина Губарева из опубликованного досье и приносим извинения за то, что включили его», — сообщил представитель интернет-издания Мэтт Миттентал.

В материале говорилось, что Губарев якобы помогал ФСБ взламывать компьютеры Демократической партии США в ходе президентской кампании в стране.

В судебном иске Губарев отмечает, что необоснованные обвинения в материале нанесли ущерб репутации его компаний XBT и Webzilla.

Ранее сообщалось, что глава Российско-американской торговой палаты в США Сергей Миллиан потребовал от The Wall Street Journal удалить статью о «компромате» на Трампа.

BuzzFeed одним из первых опубликовало материал, якобы подготовленный бывшим агентом британской разведки МИ-6, о том, что в ходе своего визита в Москву Трамп заказывал в отель «Ритц-Карлтон» проституток, а соответствующие факты были зафиксированы российскими спецслужбами. Избранный американский президент опроверг эту информацию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что у России отсутствует компромат на Трампа.