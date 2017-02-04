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04.02.2017 00:36

Норвегия обвинила российских хакеров в кибератаках

Служба безопасности Норвегии заявила, что девять личных почтовых аккаунтов госслужащих страны подверглись атакам со стороны группировки, предположительно, хакеров из России, сообщает Associated Press.

«Характер атак указывает на то, что их совершила группировка APT29, которая, предположительно, является российской», — сказал глава службы безопасности Мартин Бернсен.

Бернсен также добавил, что между странами существуют договоренности, по которым стороны предупреждают друг друга о кибератаках, которые, как он заявил, являются регулярными.

Ранее директор службы общей разведки и безопасности Нидерландов Роб Бертоле сообщил, что Россия, Китай и Иран совершили сотни попыток взломать правительственные департаменты, а также данные нидерландских компаний за последние полгода.

Источник: Газета.ру


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