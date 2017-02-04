Иран пригрозил США ответными санкциями

Иран назвал незаконным расширение санкций в отношении страны со стороны Вашингтона и пообещал ввести ответные ограничения против некоторых граждан и организаций США, передает Reuters со ссылкой на местное телевидение.

В МИД Ирана отметили, что новые американские санкции несовместимы с обязательствами Вашингтона и резолюцией ООН по ядерной сделке с Тегераном.

«В ответ на санкции США Иран введет ограничения для некоторых американских юридических и физических лиц, которые помогают и финансируют региональные террористические организации»,— говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Вашингтон больше не будет терпимо относиться к подрывающим американские интересы действиям Тегерана.