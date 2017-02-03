Минпромторг предложил увеличить лимит льготного автокредита до 1,45 млн рублей

Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением увеличить предельную стоимость автомобиля для участия в программе льготного автокредитования с 1,15 млн до 1,45 млн руб. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минпромторгом и опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, лимит предлагается поднять на 300 тысяч рублей, или на 26,1%.

«Условия реализации программ в 2017 году не изменятся по сравнению с 2016 годом, за исключением предельной стоимости автомобиля, реализуемого по программе льготного автокредитования, которая увеличена с 1,15 млн руб. до 1,45 млн руб. Указанное повышение позволит компенсировать подорожание автомобилей в течение 2016 года, а также позволит расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств», — указывает Минпромторг в документе.

В ведомстве указали, что выполнение программ обновления парка, льготного автокредитования и льготного лизинга в 2017 году позволит «стабилизировать объемы производства и продаж автомобилей в Российской Федерации, сохранить рабочие места и трудовую занятость работников предприятий автомобилестроения и смежных отраслей, а также обеспечит для населения страны благоприятные условия приобретения автомобиля».