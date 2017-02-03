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03.02.2017 23:10

США закупили 55 истребителей F-35 со скидкой

Минобороны США закупило у компании Lockheed Martin 55 истребителей F-35 со скидкой 7,5 процентов. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает РИА Новости.

«Вчера была заключена замечательная сделка с Locheed Martin по приобретению новой партии F-35 в количестве 90 самолетов. 55 [из них] уже переданы военным», — сказал Спайсер. Общая сумма экономии, по его словам, составила 455 миллионов долларов.

«Это еще одна большая победа для американских налогоплательщиков, которой добился президент», — сказал пресс-секретарь.

В декабре 2016 года, еще до своего вступления в должность, президент США Дональд Трамп назвал стоимость программы разработки истребителя пятого поколения F-35 «вышедшей из-под контроля». После этого глава корпорации Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон пообещала Трампу «сделать все для снижения стоимости F-35».

F-35 Lightning II — семейство перспективных малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой которого с 2001 года занимается корпорация Lockheed Martin. Истребитель должен выпускаться в трех вариантах: A (обычный для ВВС), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для морской пехоты) и C (палубный для морской авиации). Первая эскадрилья F-35B авиации КМП достигла боевой готовности в августе 2015 года, F-35A ВВС США — в августе 2016-го

Источник: Лента.ру


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