«Зенит» потерпел первое поражение на зимних сборах

Поражением завершился для «Зенита» товарищеский матч против чешской «Спарты» на сборах в Испании сегодня, 3 февраля. Сине-бело-голубые уступили со счетом 0:2.

В стартовом составе «Зенита» вышли: Юрия Лодыгин, Александр Анюков, Луиш Нету, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Жулиано, Олег Шатов, Александр Кокорин и Артем Дзюба (капитан).

«Спарта» открыла счет на 25-й минуте. После перерыва главный тренер «Зенита» Мирча Луческу произвел три замены: вместо Анюкова, Шатова и Эрнани вышли Иванович, Данни и Маурисио. На 47-й минуте вратарь чешской команды отразил пенальти, который неудачно исполнил Кришито. На 65-й «Спарта» удвоила свое преимущество. На 74-й в составе «Зенит» произошли еще три замены: вместо Кокорина, Жулиано и Дзюбы вышли Мак Джорджевич и Молло. Однако результата эти перестановки не принесли. Финальный свисток зафиксировал поражение «Зенита» со счетом 0:2. Отметим, что это первый проигрыш сине-бело-голубых за время зимней подготовки ко второму этапу сезону.

Следующую встречу «Зенит» проведет 5 февраля против датского клуба «Оденсе».