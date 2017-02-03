Белый дом назвал изменение санкций против ФСБ «формальным шагом»

Изменение санкций против ФСБ России со стороны Минфина США не сигнализирует об ослаблении санкций против Москвы, а является «формальным шагом». Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.

Он ответил на вопрос, предполагает ли такое решение «сдвиг в политике США по отношению к России».

«Нет, это не так. Насколько я понимаю, это формальный шаг», — сказал он.

Ранее министерство финансов США сообщило об ослаблении санкций, введенных против ФСБ России, разрешив согласовывать с российским ведомством поставки американской компьютерной техники.