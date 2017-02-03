Теннисистка Кузнецова не смогла пробиться в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy

Единственная представительница Петербурга Светлана Кузнецова выбыла из дальнейшей борьбы на домашнем турнире St. Petersburg Ladies Trophy сегодня, 3 февраля. В четвертьфинале она проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана в трёх сетах (6:3, 6:7, 7:5).

В полуфинале Путинцева сыграет с Доминикой Цибулковой.

Отметим, что Кузнецова – третий фаворит St. Petersburg Ladies Trophy, выбывший из дальнейшей борьбы за последние два дня. Ранее первая ракетка турнира румынка Симона Халеп снялась из-за травмы, а финалистка Australian Open-2017 Винус Уильямс проиграла представительнице Франции Кристине Младенович.

Напомним, призовой фонд турнира – 753 тысячи долларов.