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03.02.2017 21:31

Теннисистка Кузнецова не смогла пробиться в полуфинал St. Petersburg Ladies Trophy

Единственная представительница Петербурга Светлана Кузнецова выбыла из дальнейшей борьбы на домашнем турнире St. Petersburg Ladies Trophy сегодня, 3 февраля. В четвертьфинале она проиграла Юлии Путинцевой из Казахстана в трёх сетах (6:3, 6:7, 7:5).

В полуфинале Путинцева сыграет с Доминикой Цибулковой.

Отметим, что Кузнецова – третий фаворит St. Petersburg Ladies Trophy, выбывший из дальнейшей борьбы за последние два дня. Ранее первая ракетка турнира румынка Симона Халеп снялась из-за травмы, а финалистка Australian Open-2017 Винус Уильямс проиграла представительнице Франции Кристине Младенович.

Напомним, призовой фонд турнира – 753 тысячи долларов.


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