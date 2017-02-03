Три шайбы Мозякина помогли «Металлургу» обыграть СКА

Поражением завершился для хоккейного клуба СКА очередной матч регулярного сезона КХЛ в Магнитогорске против местного «Металлурга» сегодня, 3 февраля. Основное и добавленное время закончились вничью 4:4 (1:1, 0:2, 3:1, 0:0), а в серии буллитов удача была на стороне хозяев.

Голы за «Магнитогорск» забили: Ли (19 минута), Мозякин (44, 46, 48) и Зарипов (победный буллит). У СКА отличились: Дацюк (19), Дадонов (28, 29) и Коскиранта (46).

Таким образом это поражение стало для армейцев с Невы 13 в сезоне из 57 матчей. Они продолжают лидировать в чемпионате с трехочковым отрывом от идущего вторым ЦСКА.

Следующий матч СКА проведет 14 февраля в Петербурге против московского «Спартака».