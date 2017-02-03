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03.02.2017 21:14

Пассажиры метро Петербурга все еще не могут пополнить проездные карты

На редакционную почту «Фонтанки» продолжают поступать жалобы читателей на неисправность системы по пополнению электронных проездных. Если на карте закончились деньги или поездки, пассажирам метрополитена Петербурга придется купить жетон.

С проблемой пассажиры подземки столкнулись около 17 часов. Деньги на карты проезда невозможно было положить ни через специальный автомат, ни в кассах метрополитена.

В учреждении «Организатор перевозок» «Фонтанку» ранее уверяли, что сбой был временным и длился всего час. Однако на 20 часов система так и не заработала.

В пресс-службе метрополитена Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что в течение дня идут сбои в системе. Однако в подземке ответственность за неисправность перекладывают на плечи ГКУ «Организатор Перевозок».

В казенном учреждении «Фонтанке» объяснили, что сейчас систему переводят на резервную версию и в ближайшее время все должно начать работать в обычном для пассажиров режиме. Причины сбоя пока не понятны.

Напомним, по карте «Подорожник» одна поездка в метро стоит 36 рублей, а жетон — 45 рублей.


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