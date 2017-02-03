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03.02.2017 19:41

Россия запретит поставки говядины из Минской области Белоруссии

 

Россия с 6 февраля запрещает поставки говядины из Минской области Белоруссии.

Об этом ТАСС 3 февраля сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Представитель ведомства уточнила, что такое решение принято из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию запрещенную к ввозу продукцию из Европы и Украины.

Как сообщал агентству глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в 2016 году Белоруссия реэкспортировала в Россию минимум 15 тысяч тонн украинской говядины. При этом он не исключил, что реальный объем достигает 30 тысяч тонн. В частности, как выяснил Россельхознадзор, белорусское предприятие «Георгий и сыновья» поставляло в Россию продукцию с украинского «Двенадцать мастеров».

«Отказ белорусской стороны в проведении совместного посещения предприятия СООО "Георгий и сыновья" только подтвердил оправданность подозрений Россельхознадзора в мошенничестве этого предприятия посредством поставок продукции украинского происхождения под видом белорусской», — говорилось в материалах российского надзорного ведомства.

В дальнейшем в ходе разбирательства был ограничен ввоз в Россию продукции с нескольких предприятий Белоруссии: (Лельчицкое райПО «Производственный комбинат», «Онэксимпрод», «Георгий и сыновья», «Террамит»). По итогам проведения ветеринарного контроля белорусской продукции в ведомстве также отмечали, что «с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм».

Источник: Лента.ру


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